Соглашение об ассоциации: Нидерланды передали в Брюссель ратификационную грамоту

Четверг, 15 июня 2017, 14:00

Нидерланды полностью завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и передали ратификационную грамоту в Брюссель.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Далее, по его словам, предстоит ратификация Евроатомом и формальное решение Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

Напомним, нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля.

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

1 июня король Нидерландов подписал принятый парламентом закон, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 8 июня истек срок подачи возможной апелляции.