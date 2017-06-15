Страны ЕС достигли консенсуса о продлении санкций против РФ - глава МИД Литвы

Четверг, 15 июня 2017, 16:11

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что страны-члены Европейского Союза достигли консенсуса в вопросе продления санкций против РФ.

Об этом Линкявичюс заявил в четверг в Киеве на совместном брифинге с главами МИД Украины и Швеции, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно обсуждали этот вопрос не один раз, и, конечно, у нас есть полный консенсус относительно продолжения санкций в том виде, в котором они существуют: экономические санкции, индивидуальные санкции, санкции в отношении Крыма", - сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы отметил, что отдельной встречи на тему продления санкций не было, но состоялся обмен мнениями, по результатам которого он может утверждать, что в вопросе продления санкций против РФ является консенсус.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отметила, что Швеция, как и Литва, остается сторонником ужесточения санкций против РФ из-за невыполнения последней Минских соглашений.

"Я не думаю, что сейчас реалистично в краткосрочной перспективе получить согласие от всех стран-членов по поводу усиления этих санкций. Литва и Швеция - мы на передовой того, чтобы это сделать. Мы - за", - сказала Вальстрём.

Как ранее сообщали СМИ, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза примут политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мер против России на саммите 22-23 июня в Брюсселе.