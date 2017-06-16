Президент Германии предостерег РФ от вмешательства в выборы

Пятница, 16 июня 2017, 07:40

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Россию от попыток вмешаться в выборы в Бундестаг, которые пройдут в Германии 24 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если дело дойдет до того, что Москва" попытается повлиять на исход голосования, "это приведет к неизбежному дальнейшему истощению того резерва общих ценностей", который остался у двух стран, подчеркнул Штайнмайер. "Как для одной, так и для другой стороны это будет пагубно", - предупредил он.

По мнению федерального президента, отчуждение между Европой и Россией продолжает расти на протяжении вот уже полтора десятилетия. Москва сегодня формирует свою идентичность скорее путем дистанцирования от Европы и Запада, чем с помощью поиска общего фундамента для взаимодействия с ними, считает он.

Эта ситуация еще более обострилась в 2014 году после аннексии Крыма и военного вмешательства РФ на востоке Украины, убежден Штайнмайер. "В связи с этим в данный момент не следует ожидать неожиданного сближения между Европой и Россией", - прогнозирует он.

Вскоре после своего избрания на пост президента Германии Штайнмайер назвал Москву "сложным партнером", добавив, что сейчас происходит формирование "абсолютно нового миропорядка". При этом он призвал полностью не отказываться от диалога с РФ даже в этих непростых условиях.