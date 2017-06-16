ВВС Финляндии зафиксировали рост активности самолетов РФ у границ страны

В регионе Финского залива и Балтийского моря в последние дни было отмечено увеличение активности российских военных самолетов.
Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Военно-воздушные силы Финляндии.
Финские истребители Hornet в среду и четверг неоднократно поднимались в воздух на перехват российских самолетов.
При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства Финляндии не зафиксировано.
ВВС не сообщают точное количество российских самолетов, замеченных в непосредственной близости от финской границы, но заявляют, что их было "множество".