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МИД Турции вызвал посла США из-за ордеров на арест охранников Эрдогана

Пятница, 16 июня 2017, 09:20
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МИД Турции вызвал посла США в Анкаре Джона Басса после того, как в США выдали ордера на арест охранников турецкого президента.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление МИД Турции.

Решение США об аресте ряда сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызвало недовольство в Анкаре.

Сообщается, что посол США Джон Басс был вызван в МИД Турции, где до ведома дипломата была доведена позиция Анкары о недопустимости решения об аресте сотрудников охраны турецкого президента.

"Решение, которое явно не было принято в результате беспристрастного и независимого расследования, недопустимо", - заявили в турецком МИД.

Напомним, в США приняли решение об аресте 16 человек, в том числе 12 охранников президента Турции, в связи с инцидентом, который произошел посольства Турции в Вашингтоне, когда Эрдоган находился с официальным визитом в США.

Как известно, 16 мая во время визита Эрдогана у резиденции посла Турции в Вашингтоне сотрудники турецкой службы безопасности избили участников акции протеста. После этого двое турецких охранников были ненадолго задержаны, но их отпустили и они вернулись в Турцию. Во время драки травмы получили девять человек.

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