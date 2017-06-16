Меркель выступила с резкой критикой новых санкций США против России

Пятница, 16 июня 2017, 13:30

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к критике новых санкций США против России, высказанной канцлером Авcтрии и главой МИД Германии накануне.

О соответствующей позиции Меркель заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает агентство dpa.

По его словам, канцлер Германии охарактеризовала шаг США как "странный", заявив, что европейская экономика не должна страдать от санкций против России.

"Решение Сената США поднимает для нее те же вопросы, что и для канцлера Керна и министра Габриэля. Это, мягко говоря, странный шаг ", - сказал Зайберт.

"Этого не должно случиться. Мы отвергаем санкции с экстратерриториальным эффектом, которые оказывают влияние на третьи страны ", - добавил представитель немецкого правительства.

Напомним, американский Сенат почти единогласно утвердил новые санкции против России в связи с ее вмешательством в президентскую кампанию в США.

Канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в совместном обращении заявили, что принятые в Сенате США новые санкции против России представляют угрозу для европейских компаний, участвующих в развитии энергоснабжения Европы.

Министр экономики Германии Бригитт Зиприс в связи с голосованием сената обвинила США в измене общему с Европой подходу к санкциям против России.