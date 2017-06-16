В Кабмине поддержали новые пошлины на лом, нарушающие Соглашение об ассоциации

Министерство экономического развития рекомендует президенту Петру Порошенко подписать закон об экспортных пошлинах на лом черных металлов.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Сообщается также, что детальная позиция министерства будет предоставлена через несколько часов.
Мінекономрозвитку рекомендуватиме @poroshenko підписати #ЗП6382 про експортне мито на брухт чорних металів. Деталі за кілька годин. pic.twitter.com/UopvGsbdFu— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 16 червня 2017 р.
Ранее представительство ЕС в Украине выступило с призывом не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома, так как этот шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин.
Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал скандальный законопроект №3868, устанавливающий дополнительные пошлины на вывоз лома черных металлов.
Рада приняла этот закон в апреле 2016-го, тем самым на три года повысив пошлину на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну. Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, а соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.
В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации. Поэтому принятый закон ветировал президент. Вместо этого он предложил сократить срок действия пошлины до 1 года.
На прошлой неделе Рада проголосовала за законопроект №6382 и продление на два года действия увеличенной пошлины на экспорт металлолома. Еще два года эта пошлина будет составлять не 10, а 30 евро за тонну.
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