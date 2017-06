Трамп заявил, что пока никто не смог доказать существование его "заговора" с россиянами

Президент США Дональд Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не смог доказать существование его "заговора с русскими".

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"После семи месяцев расследований и слушаний в комитетах о моем "заговоре с русскими" никто так и не смог продемонстрировать любые доказательства. Печально", - написал он.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad!