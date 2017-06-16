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Минэкономразвития: новые пошлины на лом не нарушают соглашение об ассоциации с ЕС



Минэкономразвития: новые пошлины на лом не нарушают соглашение об ассоциации с ЕС

Пятница, 16 июня 2017, 18:09
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Министерство экономического развития заявляет, что закон об экспортных пошлинах на лом черных металлов будет применяться без ущерба для обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Для металлолома, который будет экспортироваться в ЕС, продолжают действовать ставки вывозной пошлины, определенные в Соглашении. Правительство готово отстаивать свою позицию перед международными партнерами", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Минэкономразвития провело обсуждение законопроекта №6382 с заинтересованными сторонами: народными депутатами, ассоциациями металлургов, представителями металлургических предприятий, Правительственным офисом по европейской и евроатлантической интеграции.

По итогам обсуждения Минэкономразвития приняло решение рекомендовать президенту Украины подписать закон, принятый Верховной Радой

"Законопроект направлен на стабилизацию работы украинских металлургических предприятий в условиях военной агрессии, сохранение 25 тыс. рабочих мест", - говорится в заявлении.

Ранее представительство ЕС в Украине выступило с призывом не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома, так как этот шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал скандальный законопроект №3868, устанавливающий дополнительные пошлины на вывоз лома черных металлов.

Рада приняла этот закон в апреле 2016-го, тем самым на три года повысив пошлину на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну. Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, а соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации. Поэтому принятый закон ветировал президент. Вместо этого он предложил сократить срок действия пошлины до 1 года.

На прошлой неделе Рада проголосовала за законопроект №6382 и продление на два года действия увеличенной пошлины на экспорт металлолома. Еще два года эта пошлина будет составлять не 10, а 30 евро за тонну.

Подробнее читайте в статье: "Квоты гибнут за металл: между Киевом и Брюсселем назревает громкий скандал".

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