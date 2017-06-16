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Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Пятница, 16 июня 2017, 18:30
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Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер утром, 16 июня, в своем доме в Людвигсхафене.

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Гельмут Коль умер в возрасте 87 лет. Больше деталей о его смерти пока не сообщается.

В июне 2015 года Гельмут Коль пережил сложную операцию на кишечнике.

Гельмут Коль работал канцлером ФРГ на протяжении 16 лет - с 1982 по 1998 год, во времена его правления произошло падение Берлинской стены. Коль был одним из инициаторов объединения Германии.

Гельмут Коль занимал должность канцлера четыре срока подряд - самое длинное время в истории современной Германии.

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