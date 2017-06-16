Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер утром, 16 июня, в своем доме в Людвигсхафене.
Об этом сообщило немецкое издание Bild.
Гельмут Коль умер в возрасте 87 лет. Больше деталей о его смерти пока не сообщается.
В июне 2015 года Гельмут Коль пережил сложную операцию на кишечнике.
Гельмут Коль работал канцлером ФРГ на протяжении 16 лет - с 1982 по 1998 год, во времена его правления произошло падение Берлинской стены. Коль был одним из инициаторов объединения Германии.
Гельмут Коль занимал должность канцлера четыре срока подряд - самое длинное время в истории современной Германии.