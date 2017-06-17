МИД РФ возмутили планы Украины и Хорватии сотрудничать по реинтеграции территорий

Суббота, 17 июня 2017, 10:15

В министерстве иностранных дел России раскритиковали планы сотрудничества Украины и Хорватии в вопросе реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном по поводу подписания Украиной и Хорватией плана сотрудничества по реинтеграции территорий.

"Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность таких шагов, которые отнюдь не способствуют урегулированию внутриукраинского конфликта", - говорится в комментарии МИД России.

В МИД РФ сожалеют, что в Загребе "предпочитают продвигать "доморощенные"параллельные структуры вместо призывов к активизации диалога в рамках механизмов минской контактной группы".

В комментарии МИД России в очередной раз обвиняет Киев в обстрелах на Донбассе и критикует Загреб через намерения нарастить военное сотрудничество с Украиной.

Напомним, Украина и Хорватия 13 июня подписали план взаимодействия совместной рабочей группы по сотрудничеству в реинтеграции территорий.

План определяет приоритетные задачи на 2017 год, среди которых - изучение опыта хорватской стороны по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и возвращения беженцев, восстановления доверия населения и восстановление инфраструктуры, привлечение международной помощи, социального обеспечения на реинтегрированные территории.