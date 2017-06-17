Ночные беспорядки в Берлине: радикалы жгли автомобили и атаковали полицейских

Суббота, 17 июня 2017, 14:56

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В ночь на субботу неизвестные в масках устроили беспорядки на улице Ригер в Берлине: жгли автомобили и разбирали мостовую, произошли столкновения с полицией.

Об этом сообщает Die Welt.

Мятежники в масках жгли автомобили, уличные туалеты, мусорные баки и строительные заграждения. Они также разбирали мостовую и били окна в припаркованных вдоль улицы автомобилях. Между мятежниками и полицией произошли столкновения.

"Летали бутылки и петарды. Одна сотрудница полиции получил ранения", - сказал представитель полиции.

Чтобы остановить беспорядок, прибыли значительные силы правоохранителей с собаками. Они обеспечивали безопасность даже на крышах домов. Над районом подняли вертолет для поиска злоумышленников. Полиция задержала одного человека, остальные мятежники сбежали.

На улице Ригер годами устраивают беспорядки леворадикалы, которые заняли в этом районе несколько домов. Они регулярно устраивают бунты, сжигают автомобили и угрожают жителям. Всего три недели назад здесь произошли очередные столкновения с полицией.