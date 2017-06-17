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Пожар в Лондоне: протестуют более 1000 человек, требуют отставки Мэй

Суббота, 17 июня 2017, 17:14
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Более тысячи людей собрались под стенами резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг Стрит с требованием отставки Терезы Мэй.

Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower. Многие из присутствующих очень обозленные.

"Почти единодушно протестующие считают, что Мэй должна немедленно уйти в отставку, слово "трус" чаще всего используют относительно Терезы Мэй", - сообщает корреспондент издания, находящийся на месте протеста.

Пока на улице продолжается протест, Тереза ​​Мэй проводит встречу в своей резиденции с волонтерами, родными жертв и жителями Grenfell Tower.

Отметим, Мэй резко критиковали за то, что она в течение трех дней избегала личной встречи с пострадавшими в результате пожара. В пятницу Мэй таки увиделась с людьми, но встреча показалась неприятной для премьера: ее провожали криками "Позор".

Напомним, по данным издания The Sun во время пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower пропали без вести не менее 65 человек. По последним данным, на третий день после пожара официально погибшими считаются 30 человек.

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