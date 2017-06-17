США опровергли убийство своих солдат на военной базе в Афганистане

Суббота, 17 июня 2017, 17:37

Военное командование США в Кабуле не подтвердило убийство четырех американских солдат на военной базе "Шахин" на севере Афганистана, о котором ранее заявили в афганской армии.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель военного командования США в Кабуле подтвердил убийство одного афганского солдата и ранения, а не смерть, нескольких военнослужащих США. Впрочем, он не уточнил точное количество раненых. Он также сообщил о ранении еще одного афганского солдата.

В субботу, 17 июня, пресс-секретарь 209-го корпуса афганской армии сообщил, что афганский солдат открыл огонь на территории военной базы "Шахин" на севере Афганистана и убил четырех военнослужащих США. Он также отметил, что идет расследование инцидента.

Напомним, в середине апреля эту же базу атаковали боевики "Талибана". До сих пор количество погибших не известно. По некоторым данным, в результате атаки тогда погибли 140 человек.

Отметим, сейчас США рассматривают усиление своего военного присутствия в Афганистане. По данным СМИ, на следующей неделе Пентагон объявит отправления 4 тысяч солдат в страну.