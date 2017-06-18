Воскресенье, 18 июня 2017, 09:51

18 июня во Франции проходит второй тур парламентских выборов.

Об этом сообщает Le Figaro.

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени.

Голосование продлится до 18.00, в крупных городах - до 20.00.

В голосовании могут принять участие 47 миллионов избирателей.

Согласно мажоритарной системе, голосование во втором туре проходит не по общенациональным спискам, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе. В первом туре в округах удалося избрать лишь четверо депутатов.

Как сообщалось, голосование на заморских территориях Франции началось в субботу.

По прогнозам, партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" вместе с союзниками по итогам выборов может рассчитывать на рекордные 440-470 мандатов в 577-местном парламенте.

Альянс президентской партии "Вперед, республика!" и партии MoDem получил в первом туре парламентских выборов, который состоялся 11 июня, более 32% голосов.