Найти
АКТУАЛЬНО

Число жертв пожаров в Португалии выросло до 57 человек

Немецкий политик назвал Крым "исконно российской территорией"

Неделя безвиза: в ЕС без виз въехали 18 тысяч украинцев, не пустили 22-х

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Полиция: во время пожара в Лондоне могли погибнуть 58 человек

Пожар в Лондоне: протестуют более 1000 человек, требуют отставки Мэй



В Кельне мусульмане провели марш против террора

Воскресенье, 18 июня 2017, 13:14
Версия для печати Комментарии

В немецком городе Кельне состоялся мирный марш против насилия и террора, в котором приняли участие представители мусульманской общины Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

 Организаторы заявили о нескольких тысячах участников акции, наблюдатели оценивают количество демонстрантов в полторы тысячи человек.

Участники марша провели мирное шествие центром Кельна, держа плакаты с лозунгами: "Вместе против террора", "Мусульмане не должны" и "Ненависть превращает Землю в ад".

Демонстранты заявили о своем стремлении дистанцироваться от актов экстремизма и террористических нападений, совершенных радикальными исламистами. По данным полиции, шествие прошло мирно и без провокаций.

Организаторы ожидали до десяти тысяч участников акции, однако Турецко-исламский союз в Германии (DITIB) и "Исламский совет ФРГ", которую Федеральное ведомство по охране конституции относит к экстремистским организациям, поддержать ее отказались. В правительстве ФРГ раскритиковали DITIB за отказ принять участие в марше против террора.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:14
ЕС поможет Португалии в борьбе с лесными пожарами
13:50
На выборах во Франции фиксируют крайне низкую явку
13:27
Число жертв пожаров в Португалии выросло до 57 человек
13:14
В Кельне мусульмане провели марш против террора
12:58
Полиция Италии раскрыла мужчину, выдававшего себя за принца Черногории
12:31
Юнкер предлагает почтить память Гельмута Коля на уровне ЕС
11:49
фото
Масштабные лесные пожары в Португалии унесли жизни 43 человек
11:19
Немецкий политик назвал Крым "исконно российской территорией"
10:47
Найдены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем США у берегов Японии
10:06
Неделя безвиза: в ЕС без виз въехали 18 тысяч украинцев, не пустили 22-х
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Европа против санкций: как решение Сената США создало "антиамериканскую коалицию" в ЕС

Именно это положение, хотя оно и не является экстраординарным для санкционной практики США, вызвало бурные протесты в Европе. Уже через сутки появилась официальная негативная реакция из Берлина и Вены. Впоследствии "антиамериканская коалиция" расширилась: с критикой США выступила Франция...

Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Время для критики: в Евросоюзе меняют отношение к Украине

Жесткая критика со стороны Евросоюза вернулась. За последние недели представительство ЕС выпустило ряд критических заявлений, однако в четверг 15 июня мы услышали то, что давно не звучало от дипломатов. Посол ЕС обвинил главу комитета Верховной рады в антиевропейском лоббизме...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  