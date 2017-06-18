В Кельне мусульмане провели марш против террора

Воскресенье, 18 июня 2017, 13:14

В немецком городе Кельне состоялся мирный марш против насилия и террора, в котором приняли участие представители мусульманской общины Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Организаторы заявили о нескольких тысячах участников акции, наблюдатели оценивают количество демонстрантов в полторы тысячи человек.

Участники марша провели мирное шествие центром Кельна, держа плакаты с лозунгами: "Вместе против террора", "Мусульмане не должны" и "Ненависть превращает Землю в ад".

Демонстранты заявили о своем стремлении дистанцироваться от актов экстремизма и террористических нападений, совершенных радикальными исламистами. По данным полиции, шествие прошло мирно и без провокаций.

Организаторы ожидали до десяти тысяч участников акции, однако Турецко-исламский союз в Германии (DITIB) и "Исламский совет ФРГ", которую Федеральное ведомство по охране конституции относит к экстремистским организациям, поддержать ее отказались. В правительстве ФРГ раскритиковали DITIB за отказ принять участие в марше против террора.