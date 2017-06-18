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Украинцев нет среди пострадавших во время пожаров в Португалии

Воскресенье, 18 июня 2017, 14:58
Версия для печати Комментарии

Граждане Украины не пострадали во время масштабных лесных пожаров в Португалии.

Об этом в Твиттере сообщил Департамент консульской службы МИД.

"Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, во время масштабного лесного пожара, бушующего со вчерашнего дня в центральной Португалии, погибли по меньшей мере 57 человек.

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