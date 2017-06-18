Украинцев нет среди пострадавших во время пожаров в Португалии

Воскресенье, 18 июня 2017, 14:58

Граждане Украины не пострадали во время масштабных лесных пожаров в Португалии.

Об этом в Твиттере сообщил Департамент консульской службы МИД.

"Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев", - сказано в сообщении.

Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців. pic.twitter.com/d1BAEwYgbs — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 червня 2017 р.

Как сообщалось, во время масштабного лесного пожара, бушующего со вчерашнего дня в центральной Португалии, погибли по меньшей мере 57 человек.