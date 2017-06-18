Парламент Румынии будет голосовать за вотум недоверия правительству

Воскресенье, 18 июня 2017, 18:00

Парламент Румынии в среду будет голосовать за вотум недоверия правительству.

Об этом сообщает Romania TV.

Решение о вынесении на обсуждение и голосование в среду вотума недоверия правительству Сорина Гриндяну было принято на пленарном заседании в воскресенье.

Инициатива с подписями 222 депутатов правящей коалиции с Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов содержит менее трех страниц и называется "Румыния не может быть конфискована. Защитим демократию и выбор румын".

Для того чтобы отправить правительство в отставку необходимы голоса 233 депутатов.

Как сообщалось, коалиционные партии отозвали свою поддержку правительства, предоставленную ему в конце прошлого года, и обвинили правительство в срыве сроков выполнения программы его деятельности.

Все министры Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов заявили о своей отставке и потребовали отставки премьера Гриндяну. Однако премьер заявил, что в отставку не уйдет, в свою очередь призвав политические партии продемонстрировать политическую ответственность.