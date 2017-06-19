Россия будет поставлять Египту вертолеты для "Мистралей"

Понедельник, 19 июня 2017, 16:16

Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для вертолетоносцев "Мистраль".

Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, сообщает "Интерфакс".

"Мы с удовольствием можем констатировать, что Россия выиграла этот тендер", - заявил Шугаев.

Он подчеркнул, что на этом этапе "важно согласовать технический облик вертолета, финансовые условия, то есть провести предконтрактную работу".

Палубные вертолеты Египет планирует использовать на двух вертолетоносцах "Мистраль", закупленных во Франции. Сначала эти вертолетоносцы предназначались для России, однако после аннексии Крыма Париж отказал РФ в поставках вертолетоносцев. Россия получила денежную компенсацию.