Иран нанес ракетный удар по территории другого государства впервые за 30 лет

Понедельник, 19 июня 2017, 16:48

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Иранские военные выпустили несколько ракет по территории в Сирии в ответ на два теракта в Тегеране в начале этого месяца.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации иранских властей, ракеты были выпущены по позициям группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-аз-Зор. Как известно, ИГИЛ взяла на себя ответственность за двойной теракт в Тегеране, в результате которого погибли 17 человек.

"Ракеты средней дальности были выпущены из провинций Керманшах и Курдистан и уничтожили большое количество террористов и оружия", - говорится в официальном заявлении Иранской революционной гвардии.

Иранское телевидение показало кадры с запуском ракет, взлетающих в ночное небо. Иран запустил ракеты по территории другого государства впервые за последние 30 лет.

Дейр аз-Зор – богатая нефтью провинция, которая связывает фактическую столицу ИГИЛ, город Ракка, с территорией, контролируемой террористическая группа в соседнем Ираке.

Напомним, 7 июня четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента Ирана в Тегеране, после чего проникли в здание. Впоследствии один из них подорвал себя.

Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".