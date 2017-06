Иран нанес ракетный удар по территории другого государства впервые за 30 лет

Иранские военные выпустили несколько ракет по территории в Сирии в ответ на два теракта в Тегеране в начале этого месяца.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации иранских властей, ракеты были выпущены по позициям группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-аз-Зор. Как известно, ИГИЛ взяла на себя ответственность за двойной теракт в Тегеране, в результате которого погибли 17 человек.

"Ракеты средней дальности были выпущены из провинций Керманшах и Курдистан и уничтожили большое количество террористов и оружия", - говорится в официальном заявлении Иранской революционной гвардии.

Another footage of the moment when #Iran's IRGC fires missiles targeting terrorists in #DeirEzzor of #Syria.#IRGC pic.twitter.com/MHfEpO05yx