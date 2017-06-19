В Париже загорелся автомобиль, который въехал в полицейский фургон

Понедельник, 19 июня 2017, 17:48

Обновлено

В Париже загорелся автомобиль неизвестного, который въехал в полицейский фургон; в результате инцидента среди полиции никто не пострадал.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, инцидент произошел днем в понедельник на Елисейских полях. Водитель, совершивший наезд, был серьезно ранен.

По данным нескольких источников среди полиции, машина неизвестного загорелась во время наезда. Сообщается, что у неизвестного нашли оружие.

Полиция проводит на Елисейских полях спецоперацию и просит избегать этого района в связи с инцидентом.

По данным национальной жандармерии, подозреваемый был задержан.

Сообщается также об эвакуации людей из здания театра Мариньи в данном районе.

Кроме того, станции метро Champs-Elysees-Clemenceau закрыта из соображений безопасности.

Отметим, что ранее во французских СМИ появилась информация, что автомобиль, который въехал в полицейский фургон, взорвался.

Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа начал расследование инцидента с авто, который произошел на Елисейских полях.

По последним данным, водитель, протаранивший в центре Парижа полицейский фургон, погиб в результате аварии.

Сообщается также, что в автомобиле нашли автомат Калашникова, пистолеты и газовые баллоны. Полиция эту информацию официально пока не подтвердила.

Напомним, 6 июня возле собора Нотр-Дам человек с молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего в ответ, ранив его.