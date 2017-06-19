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Нападавший, который протаранил фургон полиции в Париже, погиб

Понедельник, 19 июня 2017, 18:36
Версия для печати Комментарии

Водитель, протаранивший в центре Парижа полицейский фургон, погиб в результате аварии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Франции.

Водитель за рулем автомобиля Renault Megan врезался в полицейский микроавтобус на Елисейских полях около 15:48. После аварии автомобиль загорелся, очевидцы также сообщали о взрыве. Кроме водителя никто не пострадал.

Сообщается также, что в автомобиле нашли автомат Калашникова, пистолеты и газовые баллоны. Полиция эту информацию официально пока не подтвердила.

Полиция считает, что это было умышленное нападение. О подозреваемом известно, что ему был 31 год и он проживал в Аржантее - северо-западный пригород Парижа.

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