Черногория запретила въезд 149 гражданам России и Украины

Посещение Киева повлияло на оценки европейцев. Так, 54% гостей "Евровидения" считают, что Украина станет членом ЕС уже в следующие пять лет. А 42% гостей из стран ЕС признались, что теперь "намного больше" хотят видеть Украину среди членов Евросоюза (укр.)

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Большая часть Соглашения об ассоциации с ЕС работает уже почти полтора года. Но это не значит, что "официальный запуск" Соглашения ничего не меняет... Есть нормы соглашения, реализация которых приведет к очевидным результатам. Конечно, если Украина их выполнит...