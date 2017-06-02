Черногория запретила въезд 149 гражданам России и Украины

Черногория решила запретить въезд в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к аннексии Крыма и конфликту на Донбассе.
Об этом сообщает сайт B92.
Список граждан, которым запрещен въезд в Черногорию, сформирован на основании санкционного списка ЕС.
Черногория ограничивает "въезд и распоряжения имуществом и активами лиц, несущих ответственность за активную поддержку политики, подрывает территориальную целостность, сувренитет и независимость Украины".
Среди лиц, которым запрещен въезд в Черногорию, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, президент Чечни Рамзан Кадыров, российский олигарх Константин Малофеев и заместитель генерального секретаря партии "Единая Россия" Сергей Железняк.