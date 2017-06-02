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Дипломаты будут помогать украинцам в аэропортах Германии в первый день безвиза

Пятница, 02 июня 2017, 09:03
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В связи с введением ЕС безвизового режима для граждан Украины работники украинских консульств 11 июня прибудут в аэропорты ФРГ, чтобы помочь гражданам Украины в случае возникновения осложнений при пересечении границы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В генеральном консульстве Украины в Мюнхене сообщили, что 11 июня в течение дня запланирован выезд и пребывание консульских должностных лиц, включая генерального консула в международном аэропорту Мюнхена.

Таким образом планируют обеспечить оперативные контакты с пограничными подразделениями федеральной полиции Германии в Баварии для реагирования на возможные осложнения при пересечении границы ЕС украинцами в безвизовом порядке.

Выезды дипломатов в аэропорты в течение первого дня действия безвизового режима запланированы также в других консульских округах. Помощь украинцам будут предоставлять еще, в частности, в аэропортах Дюссельдорфа и Кельна, в которых осуществляются авиарейсы из Украины.

Украинские дипломатические учреждения уже установили оперативную связь с местными отделениями федеральной и земельной полиции Германии, осуществляющих пограничный контроль.

Как известно, 22 мая Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает в полночь в ночь на 11 июня.

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