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Трамп пытался снять санкции с РФ сразу после прихода к власти – СМИ

Пятница, 02 июня 2017, 17:56
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп сразу после прихода к власти дал Госдепартаменту поручение разработать предложения с целью снятия экономических санкций с России.

Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на собственные источники.

Неизвестные общественности в то время высшие должностные лица администрации Трампа почти сразу после того, как они вступили в свои должности, поручили сотрудникам Госдепа разработать предложения об отмене экономических санкций и возвращения дипломатической собственности, а также разработать шаги для снятия напряженности в отношениях с Москвой.

Источники сообщили, что такие усилия, направленные на ослабление и отмену санкций, введенных президентом Обамой в ответ на действия России в Украину и вмешательство в выборы в США, встревожили некоторых чиновников Госдепа, которые сразу же начали давить на лидеров Конгресса по поводу скорейшего принятия закона, который бы заблокировал такие планы Трампа.

"Белый дом серьезно рассматривал отмену санкций в одностороннем порядке", - сказал Дэн Фрид, бывший сотрудник Государственного департамента, который был главным координатором по вопросам политики санкций, пока не ушел в отставку в конце февраля.

По его словам, в течение первых нескольких недель начала работы новой администрации он получил несколько "панических" звонков от чиновников правительства США, которым приказали разработать пакет для снятия санкций. "Пожалуйста, Боже мой, ты это можешь остановить?" - говорили они Фриду.

После этого Фрид связался с несколькими конгрессменами, чтобы ускорить принятие законопроекта, который бы помешал отмене санкций против России.

По словам Тома Малиновски, бывшего ассистента государственного секретаря отдела по правам человека при администрации Обамы, новая администрация Белого дома также планировала организовать встречу Трампа и президента России Владимира Путина, чтобы достичь "большой сделки" с Москвой.

По словам Малиновски, все изменилось в связи со скандалом, связанным с Майклом Флинном, экс-советником по нацбезопасности президента США. Он добавил, что после этого стало ясно, что в случае снятия санкций, была бы "политическая буря".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля, из-за скандала вокруг контактов с Россией.

Американские СМИ сообщали, что в последний месяц перед инаугурацией Дональда Трампа советник по нацбезопасности Майкл Флинн мог в частном порядке обсудить с российским послом в Вашингтоне судьбу санкций США против России, вопреки заверениям администрации президента Соединенных Штатов.

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