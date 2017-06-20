Французский журналист ранен в результате взрыва в Мосуле, умер

Вторник, 20 июня 2017, 09:16

Французский журналист Стефан Вильнев, который получил ранения в Мосуле в результате взрыва мины с группой других журналистов, скончался от полученных травм в понедельник вечером.

Об этом сообщает Le Figaro.

После инцидента журналиста доставили в военный госпиталь США у Мосула, оттуда эвакуировали в Багдад. Журналист скончался от полученных сложных ранений.

Стефан Вильнев работал для компании # 5a Productions и готовил материал о боевых действиях в Мосуле для программы "Специальный посланник" телеканала France 2.

Напомним, в результате этого же взрыва погиб иракский журналист Бахтиар Аддад и получили ранения еще двое французских журналистов.