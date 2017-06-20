Жертвами пожаров в Португалии стали 64 человека

Вторник, 20 июня 2017, 09:21

В результате пожаров в центральной части Португалии погибли 64 человека.

Об этом сообщает издание Publico.

Как сообщил в ночь на вторник оперативный командир Службы гражданской защиты Португалии Витор Ваз Пинто, в результате масштабных лесных пожаров в регионе Педроган Гранде погибли 64 человека, 135 человек ранены.

Ранее сообщалось о 62 погибших и 62 раненых.

По его словам, если погодные условия останутся неизменны, пожара удастся полностью преодолеть в течение следующих 24 часов.

Напомним, пожары в центральной части Португалии вспыхнули во второй половине дня в субботу, после того как в стране несколько дней держалась сильная жара. Распространению огня способствовал сильный ветер и сухая погода.