Найти
АКТУАЛЬНО

Официальный журнал ЕС опубликовал решение о продлении санкций против Крыма

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко

ЕС и Британия согласовали приоритеты и график переговоров по Brexit

В Париже загорелся автомобиль, который въехал в полицейский фургон

В Латвии официально начал действовать батальон НАТО

Во время пожара в Лондоне могли погибнуть 79 человек – полиция



Жертвами пожаров в Португалии стали 64 человека

Вторник, 20 июня 2017, 09:21
Версия для печати Комментарии

В результате пожаров в центральной части Португалии погибли 64 человека.

Об этом сообщает издание Publico.

Как сообщил в ночь на вторник оперативный командир Службы гражданской защиты Португалии Витор Ваз Пинто, в результате масштабных лесных пожаров в регионе Педроган Гранде погибли 64 человека, 135 человек ранены.

Ранее сообщалось о 62 погибших и 62 раненых.

По его словам, если погодные условия останутся неизменны, пожара удастся полностью преодолеть в течение следующих 24 часов.

Напомним, пожары в центральной части Португалии вспыхнули во второй половине дня в субботу, после того как в стране несколько дней держалась сильная жара. Распространению огня способствовал сильный ветер и сухая погода.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:15
Катар отказывается от любых переговоров до снятия блокады
10:14
Официальный журнал ЕС опубликовал решение о продлении санкций против Крыма
09:50
Во Франции задержали родственников мужчины, протаранившего фургон полиции в Париже
09:46
ЕС раскритиковал изменения избирательной системы Молдовы
09:21
Жертвами пожаров в Португалии стали 64 человека
09:16
Французский журналист ранен в результате взрыва в Мосуле, умер
08:51
Правительство Франции ушло в "техническую отставку"
08:22
США передислоцировали свою авиацию в Сирии
08:04
В Конгрессе США затягивают голосование по новым санкциям против России
07:56
Меркель выступила против изоляции Трампа на саммите "Большой двадцатки"
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Спастись от Европы: Украина идет на конфликт с ВТО, избегая скандала с ЕС

В правительстве нашли путь, как ввести дополнительные экспортные пошлины на металлолом в обход наших обязательств перед ЕС. Впрочем, такая схема существенно ослабит позиции Украины в будущем споре в ВТО. А кроме того, создает условия для теневого экспорта металлолома из страны.

Виктор Савинок, для Европейской правды

Европа против санкций: как решение Сената США создало "антиамериканскую коалицию" в ЕС

Именно это положение, хотя оно и не является экстраординарным для санкционной практики США, вызвало бурные протесты в Европе. Уже через сутки появилась официальная негативная реакция из Берлина и Вены. Впоследствии "антиамериканская коалиция" расширилась: с критикой США выступила Франция...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  