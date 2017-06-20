В ЕС наращивают критику Украины: Луценко тормозит реформы, СБУ не хочет перемен

Вторник, 20 июня 2017, 14:52

В Евросоюзе сообщили, что Генпрокуратура распустила подразделение, занимавшееся реформами, а СБУ не реагирует на предложения европейских партнеров о собственном реформировании.

Соответствующие цитаты руководителя Консультативной миссии ЕС (КМЕС) Кястутиса Ланчинскаса публикует брюссельское издание EUObserver, специализирующееся на тематике ЕС.

В частности, в миссии считают, что генеральный прокурор Юрий Луценко оказался "больше заинтересован в охоте на представителей прежнего режима, чем в реформировании прокуратуры", передает издание позицию Ланчинскаса.

Ланчинскас добавил, что до конца текущего года ГПУ намерена сократить количество прокурорских сотрудников с 18 тыс. до 10 тыс., но "до сих пор неясно, как они это будут делать".

Беспокойство миссии вызывает то, что генпрокурор распустил департамент, занимавшийся реформированием ведомства. Это подразделение отвечало также за сотрудничество с КМЕС. В миссии "до сих пор ждут объяснения этого шага", говорит Ланчинскас.

Стоит отметить, что руководитель миссии ранее уже критиковал Генпрокуратуру времен Луценко (см. интервью "Надо назначить молодых, энергичных людей на ключевые позиции в прокуратуре"), однако столь жесткой критики до сих пор не звучало.

Также в КМЕС есть претензии к Службе безопасности Украины. Издание приводит слова неназванного дипломата о том, что СБУ сейчас пытается "прижать" активистов и журналистов. Руководитель миссии заявил, что "слышал такие обвинения", но не может содержательно комментировать их из-за отсутствия сотрудничества со службой.

Ланчинскас рассказал, что НАТО и ЕС совместно предложили СБУ концепцию реформирования.

"Среди прочего, цель реформы – уменьшить уровень таких злоупотреблений властью (со стороны СБУ). Предполагается интеграция СБУ с евроатлантическими структурами, служба должна передать правоохранительную функцию и следствие другим органам", - пояснил он.

В СБУ пока проигнорировали предложенную концепцию. "Мы до сих пор ждем их ответа", - заявил Ланчинскас.

В КМЕС подтвердили "Европейской правде" подлинность цитат главы миссии. "Действительно, была встреча и интервью с журналистом EUobserver. Цитаты, приведенные в статье, действительно звучали. Хотя во время интервью обсуждались как негативные, так и позитивные аспекты реформирования правоохранительной системы в Украине", - ответили в миссии на запрос ЕП.

Отметим, что на прошлой неделе крайне жесткая критика в адрес Киева звучала также со стороны других должностных лиц ЕС (подробнее – в статье "Время для критики: в Евросоюзе меняют отношение к Украине").