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Российский истребитель пролетел на расстоянии 1,5 м от американского – СМИ

Вторник, 20 июня 2017, 16:23
Версия для печати Комментарии

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии полутора метров от американского разведывательного самолета.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

Российский Су-27, по словам чиновников, нес ракеты под крыльями и "стремительно" приближался к американскому разведывательному самолету RC-135, подлетев к нему на расстояние 1,5 м.

Инцидент произошел в понедельник над Балтийским морем.

Американский чиновник назвал поведение российского пилота провокационным.

Начиная со 2 июня над Балтикой зафиксировано 35 случаев взаимодействия между американскими и российскими военными самолетами или кораблями, однако чиновники США отмечают, что инцидент, который имел место в понедельник, примечателен своим опасным характером.

К тому же инцидент произошел после того, как Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать как потенциальную цель любой американский истребитель над Сирией после того, как силы коалиции сбили сирийский военный самолет.

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