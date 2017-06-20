Российский истребитель пролетел на расстоянии 1,5 м от американского – СМИ

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии полутора метров от американского разведывательного самолета.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.
Российский Су-27, по словам чиновников, нес ракеты под крыльями и "стремительно" приближался к американскому разведывательному самолету RC-135, подлетев к нему на расстояние 1,5 м.
Инцидент произошел в понедельник над Балтийским морем.
Американский чиновник назвал поведение российского пилота провокационным.
Начиная со 2 июня над Балтикой зафиксировано 35 случаев взаимодействия между американскими и российскими военными самолетами или кораблями, однако чиновники США отмечают, что инцидент, который имел место в понедельник, примечателен своим опасным характером.
К тому же инцидент произошел после того, как Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать как потенциальную цель любой американский истребитель над Сирией после того, как силы коалиции сбили сирийский военный самолет.