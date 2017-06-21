Найти
АКТУАЛЬНО

Американские СМИ признали, что визит Порошенко к Трампу был не только для фото

Неизвестный устроил взрыв на центральном вокзале Брюсселя

Консультативная миссия ЕС: не имеем претензий к СБУ, но реформа нужна

Порошенко встретился с Трампом в Белом доме

США ввели санкции против 38 физических и юридических лиц из-за агрессии РФ в Украине

В ЕС наращивают критику Украины: Луценко тормозит реформы, нет изменений в СБУ



Еще два министра отказались от работы в новом правительстве Франции

Среда, 21 июня 2017, 09:33
Версия для печати Комментарии

Министр юстиции и министр европейских дел Франции отказались входить в новое правительство Эдуара Филиппа, состав которого должен быть объявлен до вечера среды.

Об этом сообщает Le Figaro.

Министр европейских дел Мариэль де Сарнез объявила, что не будет работать в новом кабинете. Она покидает правительство, чтобы возглавить группу союзной партии Макрона MoDem в Национальном собрании.

О своей отставке заявил и министр юстиции Франции Франсуа Байру. Он не объяснил своего решения. Ожидается, что Байру даст объяснения позже на пресс-конференции.

Франсуа Байру - глава центристской партии MoDem, против представителей которой ведется расследование по делу о фиктивном финансировании за счет средств Европарламента. Накануне из-за этого расследования правительство покинула министр обороны Сильви Гулар, которая тоже входит в руководство MoDem.

Отметим, кабинет Эдуара Филиппа ушел в "техническую отставку" после парламентских выборов.

Ожидалось, что состав нового правительства почти не изменится, ведь президентский альянс "Вперед, республика" и MoDem сумел обеспечить абсолютное большинство в Национальном собрании.

Впрочем, уже четыре министра объявили, что не войдут в новый кабинет премьера Филиппа. Помимо де Сарнез, Байру и Гулар, правительство покидает министр территориальной сплоченности Франции Ришар Ферран. Против него ведется расследование по делу о мошенничестве с недвижимостью.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:43
В Брюсселе после взрыва усилят охрану метро и вокзалов
10:20
Рада планирует обратиться в Европарламент по поводу квот для Украины
09:57
Число британцев, попросивших о гражданстве Франции, возросло на 254%
09:54
Нападавшего на вокзале в Брюсселе идентифицировали, он был известен полиции
09:38
Нападение на Елисейских полях: злоумышленник присягал на верность ИГИЛ
09:33
Еще два министра отказались от работы в новом правительстве Франции
09:05
Франция предупредила РФ об ухудшении отношений с ЕС из-за невыполнения Минска
08:50
Военные убили нападавшего на вокзале Брюсселя, прокуратура расследует теракт
08:20
Мэттис - Порошенко: США остаются на позициях поддержки Украины
07:57
Американские СМИ признали, что визит Порошенко к Трампу был не только для фото
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Константинов, для Европейской правды

Ирану добавят санкций: приведет ли новый курс США к войне на Ближнем Востоке

Принятый Сенатом законопроект фактически определяет Иран в качестве главного противника США на Ближнем Востоке. Враждебность Трампа к Ирану делает маловероятным нормальный диалог с Вашингтоном. Тегеран получил весомую причину вернуться к работе над ядерной программой.

Юрий Панченко, Европейская правда

Спастись от Европы: Украина идет на конфликт с ВТО, избегая скандала с ЕС

В правительстве нашли путь, как ввести дополнительные экспортные пошлины на металлолом в обход наших обязательств перед ЕС. Впрочем, такая схема существенно ослабит позиции Украины в будущем споре в ВТО. А кроме того, создает условия для теневого экспорта металлолома из страны.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  