Еще два министра отказались от работы в новом правительстве Франции

Среда, 21 июня 2017, 09:33

Министр юстиции и министр европейских дел Франции отказались входить в новое правительство Эдуара Филиппа, состав которого должен быть объявлен до вечера среды.

Об этом сообщает Le Figaro.

Министр европейских дел Мариэль де Сарнез объявила, что не будет работать в новом кабинете. Она покидает правительство, чтобы возглавить группу союзной партии Макрона MoDem в Национальном собрании.

О своей отставке заявил и министр юстиции Франции Франсуа Байру. Он не объяснил своего решения. Ожидается, что Байру даст объяснения позже на пресс-конференции.

Франсуа Байру - глава центристской партии MoDem, против представителей которой ведется расследование по делу о фиктивном финансировании за счет средств Европарламента. Накануне из-за этого расследования правительство покинула министр обороны Сильви Гулар, которая тоже входит в руководство MoDem.

Отметим, кабинет Эдуара Филиппа ушел в "техническую отставку" после парламентских выборов.

Ожидалось, что состав нового правительства почти не изменится, ведь президентский альянс "Вперед, республика" и MoDem сумел обеспечить абсолютное большинство в Национальном собрании.

Впрочем, уже четыре министра объявили, что не войдут в новый кабинет премьера Филиппа. Помимо де Сарнез, Байру и Гулар, правительство покидает министр территориальной сплоченности Франции Ришар Ферран. Против него ведется расследование по делу о мошенничестве с недвижимостью.