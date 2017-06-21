Макрон и Меркель на саммите ЕС озвучат свою оценку выполнения Минских соглашений - СМИ

Среда, 21 июня 2017, 12:18

Главы государств и правительств стран ЕС на саммите 22-23 июня в Брюсселе выслушают рекомендации своих представителей в "нормандском формате" – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель – о ситуации с выполнением Минских соглашений.

Об этом в среду журналистам сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что мы на этапе рассмотрения дальнейших действий в отношении ограничительных мер против России", - сказал собеседник СМИ. По его словам, на саммите состоится "техническое обсуждение" ситуации вокруг Минских соглашений.

Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил "Интерфаксу", что саммит не будет принимать решений о продлении экономических санкций против России. Юридически действующее решение принимается Советом ЕС. Однако, как сообщалось ранее, лидеры ЕС могут принять политическое решение о продлении секторальных санкций против России.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что вопрос о продлении санкций в отношении России, связанных с Минским соглашениями, может быть решен после саммита ЕС. Решение должно быть принято до конца июля.