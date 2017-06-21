Две трети тех, кто получил биометрические паспорта, знают правила безвиза

Среда, 21 июня 2017, 16:02

оновлено

Более трети украинцев ничего не знают о правилах пребывания в странах Шенгена.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, результаты которого есть в распоряжении "Европейской правды".

На вопрос "Знакомы ли вы с правилами въезда и пребывания в странах Шенгенской зоны?", 34,7% опрошенных ответили, что ничего об этом не знают.

Половина украинцев - 50,2% опрошенных - отметили, что кое-что знают о требованиях пребывания в Шенгене, но специально их не изучали. 14% опрошенных утверждают, что ознакомлены с правилами и хорошо их знают. 1,1% участников опроса не ответили на вопрос.

Впрочем, как отметила руководитель фонда Ирина Бекешкина, отвечая на вопрос ЕП, среди тех, кто уже получил биометрический паспорт и имеет право на пользование безвизом, уровень информированности гораздо выше. "В этой группе о правилах безвизового режима знают порядка двух третей опрошенных", - заявила она. "Будем надеяться, що перед поездкой правилами поинтересуются также остальные путешественники", - добавила эксперт.

Опрос был проведен с 9 по 13 июня среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях.