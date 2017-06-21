Найти
АКТУАЛЬНО

Украина и США подпишут соглашения об оборонных закупках и военно-техническое сотрудничестве

В Кремле назвали "неприемлемым" требование США покинуть восточную Украину

Парламент Румынии проголосовал за недоверие правительству

Речь королевы Британии: законопроекты по Brexit доминируют в государственной программе

Две трети тех, кто получил биометрические паспорта, знают правила безвиза

Евродепутаты призывают к прозрачности при выборе аудитора НАБУ от парламента



Российские хакеры атаковали 21 штат во время выборов в США - Департамент нацбезопасности

Среда, 21 июня 2017, 17:58
Версия для печати Комментарии

Российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 штате США во время прошлогодних президентских выборов.

Об этом Конгрессу США сообщила исполняющая обязанности заместителя министра по вопросам кибербезопасности Департамента национальной безопасности Дженет Менфра, передает Reuters.

По данным агентства, Менфра отказалась сообщить, какие штаты были атакованы хакерами, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что кибератаки РФ на избирательную систему Соединенных Штатов были гораздо масштабнее, чем об этом публично сообщалось - следы российских кибератак обнаружили в системах 39 штатов.

Напомним, разведка США убеждена, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взлом электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:47
МИД России отменил консультации с Госдепом США из-за новых санкций
20:36
В Португалии подозревают, что смертельные лесные пожары начались из-за поджога
20:19
Украина и США подпишут соглашения об оборонных закупках и военно-техническое сотрудничестве
19:41
Пентагон потратил $28 млн на "лесную" форму для Афганистана, где нет лесов
19:01
Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавит российский дипломат - СМИ
18:43
Посол Великобритании рассказала о приоритетах помощи Украине на год
18:22
Палата представителей США может затормозить законопроект о санкциях для РФ
18:17
Латвия может увеличить количество своих военных в Афганистане и Ираке
18:01
Наступление на Ракку: сирийские силы при поддержке США окружают боевиков ИГИЛ
17:58
Российские хакеры атаковали 21 штат во время выборов в США - Департамент нацбезопасности
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США

Два бизнесмена, решившие стать политиками; два политика, имеющие проблемы из-за России. В конце концов, даже проблемы они порой решают схожим образом: чтобы не продавать бизнес-империю после избрания на высший пост, и Порошенко, и Трамп использовали механизм "слепого траста"...

Виктор Константинов, для Европейской правды

Ирану добавят санкций: приведет ли новый курс США к войне на Ближнем Востоке

Принятый Сенатом законопроект фактически определяет Иран в качестве главного противника США на Ближнем Востоке. Враждебность Трампа к Ирану делает маловероятным нормальный диалог с Вашингтоном. Тегеран получил весомую причину вернуться к работе над ядерной программой.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  