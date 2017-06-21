Российские хакеры атаковали 21 штат во время выборов в США - Департамент нацбезопасности

Среда, 21 июня 2017, 17:58

Российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 штате США во время прошлогодних президентских выборов.

Об этом Конгрессу США сообщила исполняющая обязанности заместителя министра по вопросам кибербезопасности Департамента национальной безопасности Дженет Менфра, передает Reuters.

По данным агентства, Менфра отказалась сообщить, какие штаты были атакованы хакерами, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что кибератаки РФ на избирательную систему Соединенных Штатов были гораздо масштабнее, чем об этом публично сообщалось - следы российских кибератак обнаружили в системах 39 штатов.

Напомним, разведка США убеждена, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взлом электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России