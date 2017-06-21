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МИД России отменил консультации с Госдепом США из-за новых санкций

Среда, 21 июня 2017, 20:47
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел России отменило очередной раунд консультаций с Государственным департаментом США из-за введения новых санкций в отношении РФ.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментарий которого опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о назначенной на 23 июня встрече Рябкова с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

По словам Рябкова, планировалось продолжение двусторонних консультаций относительно "раздражителей" в российско-американских отношениях.

"После вчерашнего решения о санкциях обстановка не располагает проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области", - сказал Рябков.

Напомним, 20 июня США ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, среди которых российские официальные лица, "чиновники" аннексированного Крыма и так называемых ЛНР/ДНР, российские банки, и против 20 "дочек" "Транснефти".

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