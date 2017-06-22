В Париже ограбили главу делегации "Рособоронэкспорта" на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Инцидент произошел во вторник вечером в районе Сен-Дени, когда Корнев на машине возвращался с выставки. На выезде из туннеля грабители разбили стекло и, угрожая физической расправой, требовали деньги и ценности.
Чиновник получил незначительные травмы, однако отказался от госпитализации. Водитель автомобиля не пострадал. Французские полицейские уже задержали четырех подозреваемых в нападении.
Во французском МИДе заявили, что по этому инциденту уже ведется следствие.