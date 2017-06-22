Четверг, 22 июня 2017, 17:38

В Париже ограбили главу делегации "Рособоронэкспорта" на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел во вторник вечером в районе Сен-Дени, когда Корнев на машине возвращался с выставки. На выезде из туннеля грабители разбили стекло и, угрожая физической расправой, требовали деньги и ценности.

Чиновник получил незначительные травмы, однако отказался от госпитализации. Водитель автомобиля не пострадал. Французские полицейские уже задержали четырех подозреваемых в нападении.

Во французском МИДе заявили, что по этому инциденту уже ведется следствие.