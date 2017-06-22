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Сейм Польши принял новые правила трудоустройства для украинцев

Четверг, 22 июня 2017, 18:29
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Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, предусматривающий новые правила принятия иностранцев на сезонную работу в Польше.

Об этом сообщается на сайте Сейма Польши.

Законопроект должен адаптировать национальное законодательство Польши с директивой ЕС об условиях въезда и проживания граждан третьих стран (не стран-членов ЕС) для трудоустройства на сезонную работу.

Как сообщает Polskie Radio, предлагаемые в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше.

Речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Согласно изменениям в закон, кроме разрешений на работу, которые выдает воевода на период до трех лет, введено разрешение на сезонную работу, которые будет выдавать староста.

Предлагаемые положения предусматривают создание реестра труда иностранцев, который будет содержать информацию о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявления, которые будут составлены с целью внесения записи в реестр и информацию старосты об отсутствии возможности удовлетворения кадровых потребностей на местном рынке труда.

Законом предусмотрено внесение платежа (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустройства иностранцев.

"Это уменьшит злоупотребления и обеспечит финансовые поступления, которые будут использованы старостами для выполнения этой задачи. Это позволит более эффективно обслуживать заинтересованных лиц уездными управлениями труда. Планируется, что платеж, указанный в распоряжении, будет небольшим и составит 30 злотых", - отмечается в обосновании к решению.

Согласно закону, заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что оно было составлено ​​в корыстных целях или будет использовано иностранцем для других целей. Работу на основании заявления, зарегистрированного старостой, можно будет выполнять в течение шести месяцев в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство труда, семьи и социальной политики Польши предлагает обновить закон "О содействии трудоустройству", которым предусматривается существенное изменение процедуры трудоустройства украинцев.

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