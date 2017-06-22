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Немецкий лоукостер Eurowings намерен начать работу в Украине в 2018 году

Четверг, 22 июня 2017, 20:43
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В 2018 году немецкий лоукостер Eurowings планирует начать выполнять полеты из международного аэропорта "Борисполь" в Германию.

Об этом сообщил директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня представители Lufthansa Group посетили аэропорт "Борисполь" и оценили улучшение качества обслуживания, сервисов и разработанную в аэропорту публичную оферту и ее возможности для привлечения лоукостеров.

"С разрешения наших партнеров Lufthansa Group открою маленький секрет. Со следующего года лоу-кост перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полёты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф", - написал он.

Напомним, лоукостер Eurowings с ноября 2016 года прекратил полеты в Россию "по экономическим причинам". Аналогичное решение приняла в октябре 2015 года авиакомпания Air Berlin "в рамках оптимизации неприбыльных направлений". 

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