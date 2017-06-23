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Президент Чехии поддерживает референдум за выход из ЕС, но сам проголосует против

Пятница, 23 июня 2017, 08:48
Версия для печати Комментарии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживает проведение референдума о выходе страны в ЕС, но если бы опрос произошол, он голосовал бы против выхода.

Об этом Земан заявил на конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинський форум", сообщает Aktualne.

Свою поддержку плебисцита Земан объяснил тем, что является сторонником прямой демократии, поэтому решать вопрос членства в ЕС должны граждане на референдуме.

Земан раскритиковал руководство ЕС за попытку ввести "ограниченный суверенитет" в отношении стран-членов Европейского Союза, для Чехии это является неприемлемым.

 "Я понимаю, что мы являемся частью более крупных единиц, в этом случае ЕС, и мы немного разделяем общие взгляды и решения, но реализация этих решений должна быть согласованной, а не насильственной", - сказал Земан, критикуя требование ЕС об обязательном приеме мигрантов в соответствии с определенными квотами.

Также Земан сказал, что Чехия уже давно готова к вступлению в еврозону, но этот шаг не поддерживают граждане. Лишь 30% чехов выступают за введение евро.

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