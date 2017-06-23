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Россия утверждает, что уничтожила склады с оружием ИГИЛ в Сирии

Пятница, 23 июня 2017, 10:46
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Министерство обороны России утверждает, что корабли ВМФ РФ уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" большие склады оружия и боеприпасов террористов группы "Исламское государство" в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"С восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что "в результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также большие склады вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков".

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