Встреча лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время не планируется - МИД

Пятница, 23 июня 2017, 11:36

В ближайшее время встреча лидеров "нормандской четверки" по решению ситуации в Донбассе не планируется.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает УНИАН.

Дипломат заявил, что СМИ неправильно поняли слова президента Эммануэля Макрона о вероятной встрече в "нормандском формате" на уровне лидеров.

"По нашей информации, это именно телефонный разговор. И французская сторона, в принципе, нам разъяснила, всем, кто участвует в этом, что имелось в виду, что мы проведем телефонный разговор", - сообщил Пристайко.

При этом он отметил, что непосредственная встреча лидеров в "нормандском формате" пока не планируется.

"Встреча "нормандской четверки" – пока нет, но состоится встреча с Францией, Украина и Франция", - добавил Пристайко.

Также он обратил внимание, что сейчас президент Украины Петр Порошенко проводит встречи со всеми лидерами "нормандской четверки", кроме президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на интервью Макрона восьми европейским газетам утверждал, что президент Франции заявил о планах провести встречу лидеров "нормандской четверки" к саммиту G20, который пройдет 7-8 июля в Германии.

Как известно, 26 июня в Париже состоится встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном.