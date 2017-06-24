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Катар отклонил требования арабских стран, считает их неприемлемыми

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Катар отклонил требования арабских стран, считает их неприемлемыми

Суббота, 24 июня 2017, 09:39
Версия для печати Комментарии

Катар отклонил перечень требований, выдвинутых четырьмя арабскими странами, назвав их неприемлемыми и невыполнимыми.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Министерство иностранных дел Катара подтвердило, что 22 июня получило список требований от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта.

"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил с самого начала. Незаконная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику", - заявил пресс-секретарь правительства Катара шейх Саиф бин Ахмед аль Тани.

По его словам, сейчас правительство страны изучает список условий, выдвинутых арабскими странами, и готовит ответ.

"Катар в настоящее время изучает этот документ, требования, содержащиеся в нем, и основания, на которых они основываются, с тем чтобы подготовить ответ и передать его Кувейту", - отметили в МИД Катара.

Как известно, Кувейт выступает посредником в переговорах между Катаром и странами, которые объявили экономическую и политическую блокаду Дохи.

Ранее власти Катара подчеркивали, что не будут вести никаких переговоров со своими соседями, пока они не снимут свою блокаду.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические связи с Дохой, обвинив Катар в поддержке терроризма.

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