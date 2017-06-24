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В Лондоне эвакуируют жителей многоэтажек из-за опасной облицовки

Суббота, 24 июня 2017, 10:32
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Жителей более 700 квартир в пяти жилых многоэтажках на севере Лондона было решено эвакуировать из-за опасений по поводу несоответствия требованиям пожарной безопасности облицовки зданий.

Об этом сообщает ВВС.

В муниципальном совете лондонского района Камден сообщили, эвакуация проводится "для проведения неотложных противопожарных работ".

Сначала сообщалось, что будут эвакуированы жители только одного многоэтажного дома. Однако после проведения проверки стало известно, что противопожарные работы будут вестись в пяти многоэтажных домах.

Как выяснилось, облицовка пяти зданий в районе Камден аналогична той, что использовалась в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, где в результате пожара погибли 79 человек.

Ожидается, работы по замене облицовки зданий займут от трех до четырех недель. Жителей эвакуируемых домов переселяют в отели и другие места временного размещения.

В субботу утром стало известно, что один из пяти домов не нужно эвакуировать, и жители могут вернуться в свои квартиры.

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