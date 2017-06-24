Трамп, Путин и Эрдоган ведут себя как автократические правители - Шульц

Суббота, 24 июня 2017, 11:04

Европейский Союз должен стать сильнее в ответ на ослабление демократии в Соединенных Штатах, России и Турции.

Об этом заявил лидер немецких социал-демократов и бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц, сообщает Reuters.

Шульц заявил, что президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган ведут себя как "автократические правители".

"Сейчас важно омолодить Европу и сделать ее сильнее не только на словах, но и через конкретную политику", - сказал Шульц.

В прошлом месяце кандидат на пост канцлера Германии также обвинил Трампа в уничтожении западных ценностей и подрыве международного сотрудничества.

"Некоторые из стран Большой двадцатки ведут себя как автократические правители: президент Турции Эрдоган, президент России Путин, а также президент США Трамп", - добавил он.

По последним опросам, немцы предпочитают Ангелу Меркель на посту канцлера, а не Мартина Шульца, поддержка которого упала ниже 30%.