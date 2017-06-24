США обнародовали фото опасного перехвата их самолета истребителем РФ

Суббота, 24 июня 2017, 14:33

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Европейское командование сил США обнародовало фотографии, которые показывают момент опасного перехвата американского разведывательного самолета RC-135U российским истребителем Су-27.

Фото размещены на сайте Eucom.

Инцидент произошел 19 июня в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Американская сторона сообщила, что российский истребитель пролетел на расстоянии 1,5 метра от американского самолета.

"Из-за высокой скорости и плохого контроля над летательным аппаратом при перехвате, это взаимодействие было признано опасным", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Дэвис в комментарии CNN сообщил, что с начала июня между российскими и американскими самолетами и судами в районе Балтийского моря было более 30 взаимодействий и большинство из них были безопасными.

"Подавляющее большинство взаимодействий у нас являются безопасными. Это исключение, а не норма, но мы опять работали в международном воздушном пространстве и ничего не провоцировали", - сказал он.