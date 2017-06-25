В новом сербском правительстве хотят создать министерство евроинтеграции

Воскресенье, 25 июня 2017, 11:22

В Сербии прошла внеочередная сессия парламента по вопросу о внесении изменений в закон о министерствах, предусматривающий создание двух новых министерств - охраны окружающей среды и европейской интеграции.

Об этом сообщает Tanjug.rs.

Таким образом, новое правительство, вместе с Аной Брнабич, в случае принятия соответствующих изменений сможет иметь 18 министерств, на два больше, чем раньше.

"В то время как депутаты правящей коалиции приветствуют создание двух новых министерств, часть оппозиции резко раскритиковала создание министерства по вопросам европейской интеграции", - отмечает издание.

Бошко Обрадович, основатель правой политической партии Dveri заявил, что Сербия нуждается в министерстве по вопросам европейской дезинтеграции, а не интеграции.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра Ану Брнабич - министра государственного управления и местного самоуправления, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации.