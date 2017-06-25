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Трамп обвинил Обаму в бездействии относительно вмешательства России в выборы

Воскресенье, 25 июня 2017, 13:25
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника, экс-президента США Барака Обаму, в бездействии относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Если администрации Обамы сообщили до выборов 2016 года, что россияне вмешиваются, то почему не было никаких действий? Сосредоточьтесь на них (администрации Обамы - Ред.), а не на Т (вероятно, что буквой "Т" Трамп обозначает себя - Ред.)" , - написал он.

Ранее сообщалось, что кибератаки РФ на избирательную систему Соединенных Штатов до выборов Дональда Трампа были гораздо масштабнее, чем об этом публично сообщалось - следы российских кибератак обнаружили в системах 39 штатов.

По данным источников, масштабы и опытность кибератак настолько встревожили руководство администрации Обамы, они совершили беспрецедентный шаг - пожаловались непосредственно Москве, воспользовавшись так называемым красным телефоном, то есть прямым экстренным каналом связи между руководством государств.

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