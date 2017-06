Трамп обвинил Обаму в бездействии относительно вмешательства России в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника, экс-президента США Барака Обаму, в бездействии относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Если администрации Обамы сообщили до выборов 2016 года, что россияне вмешиваются, то почему не было никаких действий? Сосредоточьтесь на них (администрации Обамы - Ред.), а не на Т (вероятно, что буквой "Т" Трамп обозначает себя - Ред.)" , - написал он.

Since the Obama Administration was told way before the 2016 Election that the Russians were meddling, why no action? Focus on them, not T!