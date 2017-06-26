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50 тысяч человек из Бельгии, ФРГ и Нидерландов создали цепь в 90 км, требуя закрыть АЭС

Понедельник, 26 июня 2017, 09:16
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50 тысяч человек из Бельгии, Германии и Нидерландов в воскресенье создали трансграничную живую цепь длиной в 90 км, требуя закрыть крупнейшую бельгийскую атомную станцию ​​"Тианж".

Об этом сообщает Euractiv.

Протестующие призвали к немедленному закрытию двух бельгийских ядерных реакторов, включая реактор №2 станции "Тианж" и реактор № 3 АЭС "Дул".

Живая цепь протянулась от "Тианж", в восточной Бельгии, до Льежа, голландского города Маастрихт и немецкого города Ахен.

фото - lesoir.be

Оба указанных реактора возобновили работу в 2015 году после более чем 2-летнего перерыва, когда там нашли микротрещины. Решение было принято после проведения испытаний и консультаций с международными экспертами.

Продолжительность эксплуатации двух других реакторов АЭС "Дул" была продолжена в середине 2015 году на десять лет. Хотя сначала правительство планировало вывести их из эксплуатации этого года, а вместо этого они продолжат работать до 2025 года, когда они отпразднуют полвека работы.

Около 40% общей энергетической потребности Бельгии и 55% ее электроэнергии удовлетворяются ядерной энергетикой.

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