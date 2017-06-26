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Аграмунт спрятался не только от журналистов, но и от однопартийцев

Понедельник, 26 июня 2017, 13:14
Версия для печати Комментарии

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт избегает встреч, на которых ему могли бы сообщить о недоверии, выраженном группой Европейской народной партии.

Об этом сообщают источники "Европейской правды".

Как известно, Аграмунт не явился на заседание собственной политической группы, по итогам которого ему было выражено недоверие.

Группа поручила своему лидеру Акселю Фишеру сообщить президенту об этом решении, однако он вернулся на заседание и рассказал, что не нашел президента ПАСЕ в его офисе. На открытие сессии Аграмунт также не явился - сессию ведет один из его заместителей.

Источники говорят, что Фишер пообещал дозвониться президенту по телефону. С тех пор прошло более получаса, но пока он не сообщал однопартийцам, что смог найти президента.

Ранее сообщалось, что группа ЕНП в Парламентской ассамблее Совета Европы провела тайное голосование (с помощью бюллетеней) о недоверии президенту ПАСЕ Педро Аграмунту, который был делегирован на должность от этой группы.

Сам Аграмунт отсутствовал на заседании собственной политической группы. Как сообщала "Европейская правда", до этого он также избегал общения c прессой.

В то же время ранее Педро Аграмунт сообщил, что не намерен выполнять политическую договоренность и не будет уходить в отставку. В ближайшее время должно начаться пленарное заседание ассамблеи.

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