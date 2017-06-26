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В Кремле заявили, что готовы к любому формату переговоров Трампа и Путина

Понедельник, 26 июня 2017, 14:10
Версия для печати Комментарии

В Кремле заявили о готовности к любому формату переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Протокольная сторона в данном случае вторична, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов", - отметил он.

"Я думаю, что здесь российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот", - ответил Песков на вопрос, в каком протокольном формате состоится беседа лидеров РФ и США. 

Песков констатировал, что "к сожалению, пока каких-то конкретных наработок в этом контексте нет".

Ранее в Кремле сообщали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран "большой двадцатки", однако точная дата пока не согласована.

Саммит группы стран "большой двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля.

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