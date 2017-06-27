Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро

Вторник, 27 июня 2017, 12:55

Европейская комиссия оштрафовала интернет-гигант Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

"Google совершил злоупотребление своим доминирующим положением на рынке поисковых систем, отдав предпочтение другому продукту Google - сервису Google Shopping (создан для поиска товаров в онлайн-магазинах и сравнения цен между различными предложениями. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Компания должна в течение 90 дней прекратить такие действия или заплатить штрафные санкции в размере до 5% от среднесуточного оборота компании Alphabet, головной компании Google.

"Но стратегия Google относительно сервиса сравнения покупок заключалась не только в том, чтобы привлекать клиентов, сделав свой продукт лучше, чем у конкурентов. Компания Google злоупотребляла своим доминированием на рынке поисковых систем, продвигая собственный сервис Google Shopping в результатах поиска, занижая конкурентов", - заявила еврокомиссар Маргрет Вестагер.

Ранее сообщалось. что интернет-гиганту Google грозит до 1 млрд евро антимонопольных штрафов от Европейской комиссии.

В прошлом году компанию обвинили в использовании доминирующей мобильной операционной системы Android, чтобы вытеснить конкурентов.